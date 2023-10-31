Притяните удачу: только в такой одежде нужно встречать 2024 год

Уже остается два месяца до главного праздника. К Новому году семьи обычно готовятся заранее. Примечательно, что нужно не только продумать, как украсить дом и чем угощать гостей. Важно выбрать подходящий наряд. Он должен быть не просто праздничный, а задобрить главный символ праздника. В 2024 году это будет Зеленый Деревянный Дракон.
Россиянам рассказали, какой наряд точно подойдет. Женщинам следует обратить внимание на элегантные пижамы из шелка и атласа, украшенные перьями или оригинальными вышивками. Образ могут смело дополнить домашние мюли и крупные украшения.
Еще один удачный образ — длинный шелковый халат, который тоже должен быть украшен перьями, стразами, необычным принтом или причудливым поясом.
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Мужчины тоже могут выбрать уютный аутфит для встречи Нового года. Эксперты рекомендовали облачиться в халат или надеть удобные домашние брюки, яркий свитшот или футболку с принтом. Такой вариант подойдет и девушкам, которым перья и шелка совсем не нравятся, пишет Lenta.