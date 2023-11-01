Этот невероятный цветок сделает из скучной дачи райский сад: успейте посадить осенью

Садоводам, которые хотят придать своим клумбам изюминку, стоит присмотреться к цикламену. Этот цветок довольно редко встречается в средней полосе, поскольку считается слишком теплолюбивым.

Обычно цикламен выращивают в горшках. Однако при соблюдении ряда условий он сможет прижиться и в открытом грунте.

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Для посадки нужно выбрать полузатененное место, защищенное от сквозняков и ярких солнечных лучей. Грунт должен быть легким, хорошо дренированным и плодородным.

Осенью цикламен можно высадить клубнями. Если соблюсти все условия, на клумбе появится красивая розетка из сердцевидных листьев с крупными цветами.

Лепестки цикламена имеют нежные розовые, белые и сиреневые оттенки, а также обладают приятным ароматом. Цветение начинается весной или летом (в зависимости от сорта).

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По материалам портала wiki-dacha.ru