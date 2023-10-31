Просто добавьте это в тюбик: высохшая тушь станет как новая — ложится на ресницы лучше прежнего, не размазывается и не слипается

Девушка перед зеркалом красит ресницы. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, у кого засохла тушь.

Если ваша тушь вдруг перестала красить, не торопитесь выбрасывать. Это может означать, что она подсохла, а не закончилась.

Попробуйте ее реанимировать. После этой манипуляции высохшая тушь хорошо увлажнится и будет ложиться на ресницы, словно она новая. Не будет слипаться и собираться в комочки.

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В тюбик с засохшей тушью нужно добавить 2–3 капли глазных капель. Можно брать самые дешевые. Этот метод самый гипоаллергенный, ведь капли для глаз безопасны.

Делать эту процедуру лучше вечером, чтобы тюбик с тушью за ночь увлажнился как следует. Утром уже можно будет наносить обновленную тушь на ресницы.

По материалам vashvolos.com

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