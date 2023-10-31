Эта крупа вкуснее гречки и полезнее макарон: хитрые хозяйки уже давно готовят ее на гарнир

Большинство хозяек готовит на гарнир макароны, картофель и рис. А те из них, что следят за фигурой, предпочитают гречку. В общем, все скучно и однообразно.

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Хотите расширить свое меню? Тогда обратите внимание на кускус. Это, по сути, пшеничная крупа, но после специальной обработки. По вкусу такой гарнир превосходит гречку — это мнение многих гурманов. И он точно полезнее картофеля и макарон.

Кускус изготавливают из пшеницы твердых сортов. В гарнире из этой крупы содержится много селена и нет ни капли холестерина. А этими качествами может похвастаться далеко не каждый продукт.

Рецептов с использованием кускуса очень много. Его можно сочетать с рыбой, мясом и овощами. Поэтому каждый сможет найти то, что ему подойдет.

Обязательно попробуйте ввести эту крупу в свой рацион. Не исключено, что она станет вашим фаворитом.

Источник: sportkp.ru