Как хранить яйца, чтобы они не портились более 70 дней — метод советских хозяек: секрет в масле

Куриные яйца без проблем хранятся 25 суток. Но иногда их запас так велик, что у хозяек появляется необходимость продлить срок годности данного продукта. Если вы тоже ищете способ, как это сделать, берите ручку и записывайте инструкцию.

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Этим методом пользовались еще советские хозяйки. И нужно сказать, он до сих пор отлично работает. Следуя данным указаниям, можно сохранить яйца свежими от 70 до 90 дней. Это зависит от исходного состояния продукта.

Все просто. Вам потребуется обработать каждое яйцо растительным маслом. После этого нужно дождаться полного высыхания, а затем взять упаковку бумажных салфеток и завернуть яйца в бумагу.

Сделали? Теперь яйца под надежной защитой. Масляная пленка убережет их от воздействия окружающей среды. Сложите продукты в корзину и уберите ее в темное прохладное место. Лучше всего держать яйца в холодильнике. Там они останутся свежими максимально долго.

Источник: ftimes.ru