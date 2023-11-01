Скатайте шарик из фольги и бросьте в воду: лишь единицы знают, сколько пользы это принесет

Со временем серебро теряет свой красивый блеск и тускнеет, приобретая темный налет. Вернуть изделию первозданный вид можно с помощью проверенного народного метода, для которого не понадобятся дорогие составы и салфетки для чистки.

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Сначала нужно вскипятить простую воду, а затем налить ее в стакан. Далее в емкость необходимо бросить несколько комочков фольги и опустить загрязненные украшения.

Затем наступит время введения последнего компонента — ложки соды. После этого произойдет химическая реакция, которая за пару минут растворит весь налет. Изделия останется только достать и аккуратно вытереть мягкой салфеткой.

Ранее хозяйкам рассказали, зачем нужно натирать обувь лимонной кислотой. Особенно этот метод пригодится тем, кто любит сапоги и ботинки из замши.

По материалам портала «БелНовости».