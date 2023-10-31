Это укрытие идеально для винограда: лоза «дышит», ей тепло — накрыли и забыли до весны

Торопиться с укрыванием винограда не стоит. Виноград должен перенести первые заморозки в открытом состоянии, это позволит ему закалиться. А вот когда температура начнет стабильно опускаться до минус пяти градусов, можно смело укутывать лозы в зиму.

Как правило, в средней полосе России такая погода устанавливается в ноябре.

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