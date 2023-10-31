Это укрытие идеально для винограда: лоза «дышит», ей тепло — накрыли и забыли до весны

Торопиться с укрыванием винограда не стоит. Виноград должен перенести первые заморозки в открытом состоянии, это позволит ему закалиться. А вот когда температура начнет стабильно опускаться до минус пяти градусов, можно смело укутывать лозы в зиму.
Как правило, в средней полосе России такая погода устанавливается в ноябре.
Лучшим укрывным материалом для винограда считается лапник — ветки еловых и сосновых. С таким укрытием лоза «дышит», ей тепло. А еловые ветки, обладающие антисептическим эффектом, не позволят завестись в лозе болезням и вредителям.
На лозы кладут слой лапника толщиной в 30-40 сантиметров, и до весны можно забыть обо всем. Виноград отлично перезимует.
По материалам дзен-канала «Новый очаг»