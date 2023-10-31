Как выбрать самую вкусную хурму в магазине: не смотрите на цвет — он не является показателем зрелости

Осенью для любителей хурмы — настоящий рай. Ягода лежит на прилавках в большом количестве. Есть из чего выбрать. Но, чтобы купить по-настоящему вкусную спелую хурму, нужно смотреть не на цвет плодов, а на состояние плодоножки.

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Об этой хитрости рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко. По словам специалиста, плодоножка должна быть сухая. Только в этом случае хурма порадует своим вкусом. Если веточка зеленая и упругая, значит, ягода еще не созрела. Покупать такие плоды не рекомендуется. Они будут вяжущими и неприятными на вкус.

Кроме того, нужно оценить плотность хурмы. Для этого аккуратно надавите на ягоду. Если она прогнется и тут же восстановит форму, значит, перед вами спелая хурма. Можно смело класть ее в свою корзинку и идти на кассу.

Следуйте этим простым рекомендациям, и вам больше никогда не придется выбрасывать недозревшие, невкусные плоды. Обязательно поделитесь данной информацией с друзьями и родственниками, чтобы они тоже смогли сделать правильный выбор.

Источник: gorodovoy.ru