Эту ошибку совершают все — повара объяснили, как правильно готовить гречку: получится рассыпчатой и не разварится

Фото: freepik.com

Оказалось, что есть простое правило, которое помогает приготовить эту крупу.

Многие люди обожают есть гречку. Она может быть гарниром или кашей. Однако сварить ее получается не у всех. Если не знать нюансов, то то гречка приобретает водянистую консистенцию. Она даже выглядит не аппетитно. Но повара рассказали, как правильно ее готовить. Оказалось, что нужно соблюдать одно простое правило и все получится. 

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Стоит отметить сразу, что качество крупы не играет тут никакой роли. По словам поваров, главное тщательно и долго гречку промыть перед приготовлением,  чтобы крупа была зернышка к зернышку.

Также засыпайте крупу нужно сразу в кипяток, тогда каша получится идеальной. А если совершать частую ошибку — ставить кастрюлю с гречкой и холодной водой на плиту, то из-за этого крупицы сильно набухнут и даже полопаются, пишет портал «БелНовости».

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