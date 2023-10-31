Сделайте это в ноябре, чтобы навсегда избавиться от слизней: сгинут все яйца и взрослые особи

Слизни досаждают дачникам каждый год. Эти медлительные вредители имеют неуемный аппетит. Если не вести с ними борьбу, от растений останутся только обглоданные стебли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ситуация осложняется тем, что в период плодоношения и цветения посадки нельзя обрабатывать химией. Но это можно сделать осенью. Оказывается, чтобы навсегда избавиться от слизней, нужно в ноябре разбросать по участку недорогой препарат.

Речь идет о цианамиде кальция — удобрении из азотистой группы. Его можно приобрести в любом садовом магазине. Вносить препарат следует в сухом виде. На один метр квадратный нужно взять около 20 граммов средства.

После обработки цианамидом кальция не уцелеет ни одно яйцо слизней. А чтобы избавиться от взрослых особей, достаточно просто перекопать огород. Сделать это нужно тогда, когда на улице будет холодно. Моллюски не переживут пониженных температур.

Если повторять эти действия каждый год, вы навсегда забудете о брюхоногих вредителях.

Важно! Ни в коем случае не вносите цианамид кальция весной или летом. Его можно использовать только осенью. В противном случае вы рискуете навредить растениям.

Источник: издание belnovosti.by