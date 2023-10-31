За окном майская температура, и это не предел: погода в Москве приблизилась к рекордам 56-летней давности

«В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса. Такие высокие температурные показатели в темное время суток соответствуют климатической норме мая», – написал он в своем телеграм-канале.

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По словам эксперта, подобного давно не было, с 1967 года. Тогда воздух прогрелся до отметки +10 градусов. Но самое главное, что потепление продолжится. По прогнозу синоптика, в ближайшие дни столбики термометров покажут до +13 градусов.