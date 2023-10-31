За окном майская температура, и это не предел: погода в Москве приблизилась к рекордам 56-летней давности

В России погода порой преподносит сюрпризы. Примечательно, что осень уже не раз удивила жителей Москвы. Вместо холодов весь сентябрь было тепло. А вот октябрь был уже морозным с дождями и снегопадами. И только столицу накрыла волна осадков, как вернулось тепло. Синоптик Евгений Тишковец рассказал о том, что накануне погода по своим климатическим показателям соответствовала маю.
«В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса.
Такие высокие температурные показатели в темное время суток соответствуют климатической норме мая», – написал он в своем телеграм-канале.
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По словам эксперта, подобного давно не было, с 1967 года. Тогда воздух прогрелся до отметки +10 градусов. Но самое главное, что потепление продолжится. По прогнозу синоптика, в ближайшие дни столбики термометров покажут до +13 градусов.