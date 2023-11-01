Этот дивный кустарник процветет все лето до заморозков: посадите осенью и любуйтесь

Чтобы дача выглядела декоративно на протяжении всего года, следует высадить на ней долгоцветущие кустарники. К таким относится абелия.

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Эта культура особенно эффектно смотрится с июня по сентябрь-октябрь (в зависимости от региона посадки и климата). В это время на ветвях появляются розовые, лиловые, белые или желтые цветы, изюминкой которых является приятный аромат.

Некоторые сорта абелии могут довольно быстро вырастать до двух с половиной метров в высоту и идеально вписываться в живые изгороди. Однако есть и низкорослые варианты, которые подходят для выращивания в горшках.

В открытом грунте этот кустарник лучше всего приживется на солнечном или полутенистом месте. Главное, чтобы там не было сквозняков. Перед посадкой земле нужно обеспечить хороший дренаж. Из ухода абелии требуется периодический полив и укрытие на зиму.

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По материалам портала wiki-dacha.ru.