Это средство отмоет любой унитаз — даже самый безнадежный: стоит копейки, поражены

Унитазы имеют свойство со временем покрываться налетом, который сильно въедается в поверхность. Иногда кажется, что начищать эту поверхность бесполезно. Однако выход есть!

Мы вам раскроем средство, которое работает даже на самых безнадежных санфаянсовых изделиях. На глазах ваш унитаз начнет белеть и сверкать кристальной чистотой!

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Мы возьмем «Белизну» и любое средство для удаления ржавчины и известкового налета. Смешаем в одной посуде.

Если унитаз очень загаженный, то не будет лишним добавить также немного «Пемолюкса».

Нанесем состав на поверхность унитаза. Оставим для воздействия на 10-20 минут, в зависимости от степени проблемы. Следы ржавчины, налета и камень отойдут с легкостью.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»