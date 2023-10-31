Чтобы реже мыть пол, насыпаем в воду соль: это работает — в восторге

Вы намного реже станете мыть пол в доме, когда испытаете эти лайфхаки. Насыпайте в ведро с водой три ложки соли. Поверхность будет отмываться легче и намного эффективнее.

А если вы также добавите в воду немного кондиционера для белья, то по всему дому будет разноситься аромат и чувствоваться свежесть.

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Кроме того, вещества, которые содержатся в кондиционере, отталкивают грязь и пыль. В итоге вам намного реже придется делать уборку.

И не забывайте обновлять швабры, только что купленные моют гораздо эффективнее.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»