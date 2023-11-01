Почерневшая сковорода засияет как новая: столетний слой нагара растворит копеечная смесь

Со временем сковородки покрываются черным нагаром. Убрать такие стойкие загрязнения не получится обычным моющим средством, а вот некоторые народные методы отлично справятся с задачей.

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Для чистки понадобятся три ингредиента: канцелярский клей, пищевая сода и хозяйственное мыло. Также нужна будет большая металлическая кастрюля или таз, который сможет вместить загрязненную сковороду.

Емкость необходимо наполнить водой и добавить туда 200 граммов канцелярского клея, половину килограмма соды и брусок хозяйственного мыла, предварительно измельченный на терке.

Смесь следует нагреть, а затем опустить в нее сковороду. Кипятить состав необходимо до того момента, пока нагар не начнет отходить.

После этого останется только дождаться, когда емкость остынет, аккуратно вытащить ее и промыть чистой водой с любым средством для посуды.

По материалам портала «БелНовости»