Убираем тоналку с воротника куртки только так: легонько проходимся ватным диском (так быстро)

Каждая девушка знакома с этой проблемой – воротник куртки, испачканный тональным кремом.
Решить ее раз и навсегда не получается, ведь каждый раз при носке воротник касается кожи, на которую нанесен макияж. Но не стирать же каждый раз теплую вещь? Конечно, нет!
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Вооружитесь ватным диском и мицеллярной водой. Смочите диск средством и легкими поглаживающими движениями пройдитесь по пятнам с тоналкой.
Вы будете поражены, как легко она сойдет с воротника, не оставив и следа!
Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»