«Выхлопываем» пробку из засоренного слива содовым приемом: одно движение — вся грязь наружу!

Если ваши ванна или раковина дали сбой и начали плохо пропускать в канализацию воду, значит, пора прочистить слив.

Это можно попробовать сделать народным методом с солью и содой, которые растворяют грязь и жир, накопившиеся внутри трубы.

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Смешайте соль и соду в пропорции 2:1, растворите смесь в стакане воды и залейте в канализацию.

Спустя 10 минут сделайте вакуум при помощи вантуза или скомканной ткани.

После этого пролейте горячую воду на протяжении 3 минут. Еще раз поработайте вантузом, из слива выйдут все остатки засора.

Источник: дзен-канал Technotion