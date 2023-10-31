Нужно ли закрывать теплицу на зиму — есть однозначный ответ: многие дачники ошибаются

Теплица есть на участке у многих дачников. Она активно используется с начала весны до середины осени. Обычно после сбора урожая парник обрабатывают от болезней и вредителей, а также вносят в почву необходимые удобрения. По этой схеме действует большинство огородников. Но что делать дальше?

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Здесь мнения дачников разделяются. Одни считают, что окна и форточки теплицы нужно на зиму закрывать. А другие, наоборот, утверждают, что парник следует держать открытым. Якобы только в этом случае почва как следует промерзнет, и тогда у вредных насекомых не останется шансов.

Агроном Анастасия Коврижных советует: если в вашем регионе температура опускается до минус 10 °C и ниже, теплицу можно закрыть. Почва промерзнет в любом случае, так как в большинстве случаев конструкция парника не герметична. Но если вы являетесь обладателем того самого парника, который не пропускает холод, тогда лучше оставить теплицу открытой.

Источник: издание belnovosti.by