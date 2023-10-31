Сбербанк пошел на неординарный шаг: раздает россиянам деньги — получить могут пенсионеры, сотрудники госучреждений и другие

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная доходность составляет 14% вместо 12%. А самый выгодный срок по большинству вкладов — полгода.

То есть фактически все россияне от 18 лет (пенсионеры, госслужащие, студенты, бизнесмены) могут получить от банка деньги, на которые не рассчитывали еще вчера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Рост ставок по вкладам Сбербанк объяснил повышением ключевой ставки Центробанком до 15%.

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%. Выгоднее всего сейчас открывать в Сбере вклад на шесть месяцев», — рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ставки от Сбера повышены с 31 ноября 2023 года.

Источник: vbr.ru