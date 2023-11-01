Смешайте уксус с солью и подогрейте: ахнете, на что способен этот едкий раствор

Опытные хозяйки знают, что навести порядок дома можно, не тратя много денег на чистящие средства. Большую часть моющих жидкостей из магазина бытовой химии успешно заменят народные методы.

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Например, быстро очистить унитаз от камня можно с помощью столового уксуса. Стакан кислоты нужно налить в огнеупорную посуду и подогреть на плите до 38-40 градусов. В горячую жидкость следует насыпать половину чайной ложки соли и хорошо перемешать.

Получившуюся смесь необходимо нанести на унитаз и тщательно втереть в загрязненные места. После этого можно закрыть крышку и оставить сантехнику в таком состоянии на ночь.

К утру весь налет растворится. Останется только спустить воду, чтобы смыть остатки уксуса.

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По материалам портала ivd.ru