Стираем вещи только методом «теплого пакета»: такой чистоты с момента покупки не видели

Забудьте об обычном замачивании вещей перед стиркой. Можно все делать намного эффективнее и быстрее.

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Возьмите сильно загрязненную вещь (обязательно без пластмассовых, деревянных, металлических и прочих деталей, только из ткани), намочите ее, намыльте хозяйственным мылом и положите в целый полиэтиленовый пакет.

Разместите его, не завязывая, в микроволновке, включив 500 Вт. Заведите на полторы минуты.

По окончании режима, отправьте в стиральную машину. Вещь достанете из барабана непревзойденной чистоты, будто только купили ее!

Источник: belnovosti.by