Что высадить рядом с розами: герань, спирея, лаванда и другие (почему именно они)

Роза – один из самых красивых цветков, а потому, как это обычно бывает, очень капризный.

Розы неуютно чувствуют себя рядом со многими растениями, да и их мощную красоту не все выносят, теряются в ней, начинают выглядеть невзрачно.

Так что же высадить рядом с розами, чтобы все себя чувствовали хорошо? Кроме того, выглядели гармонично, дополняя внешний вид друг друга, а не конкурируя между собой?