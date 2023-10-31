Что высадить рядом с розами: герань, спирея, лаванда и другие (почему именно они)

Розы и клематис. Фото: соцсети

Эти растения чувствуют себя рядом друг с другом максимально превосходно.

Роза – один из самых красивых цветков, а потому, как это обычно бывает, очень капризный.

Розы неуютно чувствуют себя рядом со многими растениями, да и их мощную красоту не все выносят, теряются в ней, начинают выглядеть невзрачно.

Так что же высадить рядом с розами, чтобы все себя чувствовали хорошо? Кроме того, выглядели гармонично, дополняя внешний вид друг друга, а не конкурируя между собой?

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В розарий отлично впишутся высокие растения (молиния голубая или вейник) и хвойные кустарники (можжевельник, туя). Сажать нужно их не больше 3-4, делая акцент на розы.

Также отлично смотрятся рядом с розами такие многолетние цветы, как герань садовая, манжетка, хоста, среднерослые травы и низкорослые спиреи. 

Нежным дополнением шикарной розы станут растения с мелкими цветками: лаванда, гипсофилы, шалфей, цветущие гейхеры и астранции.

Многим нравятся клематисы, дельфиниумы и флоксы рядом с розами. Это достойные подружки королевскому растению. Роскошь и шик на одной клумбе!

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»

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