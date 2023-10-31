Что высадить рядом с розами: герань, спирея, лаванда и другие (почему именно они)

Роза – один из самых красивых цветков, а потому, как это обычно бывает, очень капризный.
Розы неуютно чувствуют себя рядом со многими растениями, да и их мощную красоту не все выносят, теряются в ней, начинают выглядеть невзрачно.
Так что же высадить рядом с розами, чтобы все себя чувствовали хорошо? Кроме того, выглядели гармонично, дополняя внешний вид друг друга, а не конкурируя между собой?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
В розарий отлично впишутся высокие растения (молиния голубая или вейник) и хвойные кустарники (можжевельник, туя). Сажать нужно их не больше 3-4, делая акцент на розы.
Также отлично смотрятся рядом с розами такие многолетние цветы, как герань садовая, манжетка, хоста, среднерослые травы и низкорослые спиреи.
Нежным дополнением шикарной розы станут растения с мелкими цветками: лаванда, гипсофилы, шалфей, цветущие гейхеры и астранции.
Многим нравятся клематисы, дельфиниумы и флоксы рядом с розами. Это достойные подружки королевскому растению. Роскошь и шик на одной клумбе!
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»