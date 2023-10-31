Сода, соль и уксус — стирка с этими средствами удивляет: лучше дорогого порошка

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Сода, уксус и соль смягчают воду, а значит расходование стирального порошка уменьшается. Кроме того, белье на выходе становится мягким, теряет неприятные запахи, будто вы наливали в лоток кондиционер.

Также сода, уксус и соль вытравливают пятна и загрязнения из волокон ткани, помогая лучше справиться с этой задачей стиральному порошку.

Насыпайте соли и соды примерно по 3 столовые ложки прямо на белье. Уксуса столового отмеряйте приблизительно по пол стакана.

Источник: belnovosti.by