Сода, соль и уксус — стирка с этими средствами удивляет: лучше дорогого порошка

Удивительно, но такие дешевые продукты, как сода, соль и уксус сильно влияют на качество стирки.
Их можно использовать в качестве усилителя основного моющего средства, а также успешно заменять ими кондиционер для белья.
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Сода, уксус и соль смягчают воду, а значит расходование стирального порошка уменьшается. Кроме того, белье на выходе становится мягким, теряет неприятные запахи, будто вы наливали в лоток кондиционер.
Также сода, уксус и соль вытравливают пятна и загрязнения из волокон ткани, помогая лучше справиться с этой задачей стиральному порошку.
Насыпайте соли и соды примерно по 3 столовые ложки прямо на белье. Уксуса столового отмеряйте приблизительно по пол стакана.
Источник: belnovosti.by