Бог поцелует в лоб: Володина назвала знак зодиака, которому сказочно повезет в ноябре

Василиса Володина составила гороскоп на ноябрь. Судя по прогнозу известного астролога, этот месяц весьма удачно сложится у Весов.

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В ноябре представителей знака наполнят силы и уверенность в себе. Это отличное время для любых начинаний.

Все идеи будут благожелательно встречены окружающими. Чтобы быстрее воплотить их в жизнь, важно продумать план действий и следовать ему.

«Ваша планета Венера с 9 ноября находится в вашем же знаке — лучше и не придумаешь. Вас замечают, вы излучаете обаяние, гармонию, красоту, обращая на себя внимание без лишних усилий», — сообщила Володина.

Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, удачный период следует использовать по-максимуму. Нужно успеть наладить доверительные отношения с партнерами и окружающими людьми. В этом очень поможет умение Весов показать себя в лучшем свете.

«В общем, главный совет месяца: будьте собой и возможности к вам потянутся», — уточнила астролог.

По материалам YouTube-канала Василисы Володиной.