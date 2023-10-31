Этот цветок не случайно зовут «женским счастьем»: свадьбы от него чередой — всем известно

Спатифиллум в народе именуют «женским счастьем». Случайно ли? Вовсе нет. Люди давно заметили, что он обладает теплой энергией, которая приносит слабой половине человечества умиротворение в душе и привлекательность.

Цветок приманивает к своей хозяйке противоположный пол и гармонизирует отношения. В таком доме, если мечтают о свадьбе, обязательно случается загаданное.