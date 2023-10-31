Этот цветок не случайно зовут «женским счастьем»: свадьбы от него чередой — всем известно

Спатифиллум в народе именуют «женским счастьем». Случайно ли? Вовсе нет. Люди давно заметили, что он обладает теплой энергией, которая приносит слабой половине человечества умиротворение в душе и привлекательность.
Цветок приманивает к своей хозяйке противоположный пол и гармонизирует отношения. В таком доме, если мечтают о свадьбе, обязательно случается загаданное.
Спатифиллум. Фото: соцсети
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Если вы страдаете от одиночества или в вашей семье наметились грозовые тучи, поставьте спатифиллум в спальне или в комнате, где вы чаще всего бываете, все наладится очень быстро.
Кроме того, спатифиллум приносит в дом изобилие, активизирует денежные потоки. Это отличная альтернатива привычному денежному дереву.