А вы знали зачем эта сторона терки? Теперь обожаем ее, все восхищаются нашим столом

Удивительно, но обычной теркой на самом деле умеют владеть далеко не все хозяйки. Например, многие не используют сторону с самыми большими ножами. А зря!
С их помощью вы можете не только тонко нашинковать капусту в салат, но и приготовить чипсы из картофеля и тонко нарезать сыр.
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Сыр желательно охладить предварительно в морозильной камере в течение 30 минут. Также он нарежется аккуратнее, если терку заранее смазать растительным маслом.
Этот метод также облегчит дальнейшее мытье прибора.
Источник: Telegram-канал «Она знает».