А вы знали зачем эта сторона терки? Теперь обожаем ее, все восхищаются нашим столом

Удивительно, но обычной теркой на самом деле умеют владеть далеко не все хозяйки. Например, многие не используют сторону с самыми большими ножами. А зря!

С их помощью вы можете не только тонко нашинковать капусту в салат, но и приготовить чипсы из картофеля и тонко нарезать сыр.