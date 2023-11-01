Зачем хитрые дачники закапывают под розами пенопласт: у них кусты цветут пышно и долго

В ноябре важно подготовить розы к зимовке. Если сделать все правильно, кусты благополучно перенесут холода и порадуют пышным цветением в следующем сезоне.

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Ветки плетистых роз необходимо пригнуть. Однако нельзя укладывать их прямо на землю. Побеги должны располагаться на сухой поверхности.

Для подложки лучше всего подойдет толстый пенопласт. Его можно положить под кустом и немного прикопать. А вот использовать клеенку не стоит. Из-за нее весной растения окажутся в луже талой воды.

Также важно правильно окучить розы. Главное, не подгребать к кустам опавшую с них листву. Велика вероятность, что она станет рассадником инфекции. Для окучивания лучше всего использовать сухие дубовые листья, сверху укрытые пленкой.

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По материалам портала ogorod.ru.