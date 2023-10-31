Все стирают постельное неправильно: запомните этот режим на машинке и экономьте порошок

Почти все российские хозяйки неправильно стирают постельное белье. В народе до сих пор сильно убеждение, что простыни, наволочки и пододеяльники нужно стирать на высоких температурах, начиная от 60 градусов.
Это глубокое заблуждение. На самом деле современные стиральные порошки отлично простирывают ткани даже в холодной воде.
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Так что можете смело выбирать режим быстрой стирки на 20, 30 и 40 градусах, ваше белье отлично простирается при использовании качественного стирального порошка.
Так вы, к слову, значительно сократите его расходование, ведь режим быстрой стирки предполагает насыпание средства только в один отсек (для основной стирки). В отсек для предварительной стирки размещать порошок не нужно.
Источник: belnovosti.by