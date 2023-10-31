Все стирают постельное неправильно: запомните этот режим на машинке и экономьте порошок

Почти все российские хозяйки неправильно стирают постельное белье. В народе до сих пор сильно убеждение, что простыни, наволочки и пододеяльники нужно стирать на высоких температурах, начиная от 60 градусов.

Это глубокое заблуждение. На самом деле современные стиральные порошки отлично простирывают ткани даже в холодной воде.