Ничем не могли смыть рыжие полоски на унитазе: а дешевый аптечный бутылек «слизал» их на глазах

Рыжину на унитазе может смыть далеко не каждое специальное средство, да и стоят они сейчас немалых денег.

Но зачем тратиться, если еще во времена СССР хозяйки поняли, что при помощи копеечного нашатыря и перекиси водорода можно убрать даже самые сложные пятна с санфаянса?

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Мы возьмем 100 миллилитров нашатыря, а также 50 миллилитров перекиси, смешаем в стеклянной посуде и смочим в этом средстве губку.

Далее протрем ей рыжие полоски на унитазе. Тонкие загрязнения уйдут тут же. Но если они копились долгое время, то лучше поступить иным способм.

Мы смочим в составе салфетки и наложим их на рыжину, оставим на несколько часов, потом снимем и промоем эти места ершиком, прополаскаем водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».