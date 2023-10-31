Как жили без этого метода стирки — уже не знаем: удаляет любые пятна, трюк с 2 ложками соды

Не стоит тратиться на дорогие пятновыводители, тем более их моющие свойства иногда вызывают вопросы. Да и поиски подходящего средства иногда занимает немало времени.

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Есть проверенный народный состав, который известен хозяйкам еще со времен СССР, который удаляет пятна любого рода в два счета. Поверьте, сложно его превзойти по эффективности.

Готовится он из двух ингредиентов, которые есть в каждом доме: соды и перекиси водорода. Стоят оба вещества сущие копейки.

Смешайте их до состояния кашицы, взяв пару ложек соды. Далее нанесите на пятна и оставьте для воздействия на ткань. Чем сложнее пятна, тем дольше нежно держать.

С обычными пятнами средство справляется за 30-40 минут. Далее вещь простирывается любым способом с мылом или порошком. Вы увидите, как она изменится, станет чистой идеально!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»