Герань переродилась от подкормки «2 ложки»: так зацвела, как никогда раньше — что-то нереальное

Вы не узнаете свою герань после простой сахарной подкормки. Это растение очень любит сладкое и мгновенно реагирует на такое удобрение.

Если вы сделаете его регулярным, то добьетесь потрясающего эффекта. Герань начнет расти, как на дрожжах, станет сочной, ярко-зеленой, цвести будет пышными шапками.

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Итак, приготовим сладкую подкормку для герани. Отмеряем 2 столовые ложки сахара, растворяем в 1 литре теплой воды. Таким раствором поливаем культуру 1 раз в 7 дней.

Кроме того, герань очень позитивно реагирует на древесную золу. Для приготовления зольного раствора отмерим 40 граммов древесной, растворим ее в 1 литре воды. Поливайте данной подкормкой герань через каждые 2 недели.

Источник: fertilizerdaily.ru