Зварич озвучил курс доллара на ближайшее время: люди бросились в банки

На последних биржевых торгах в Москве рубль умеренно укрепился относительно основных мировых валют.

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Доллар и евро в ходе продаж потеряли 0,2% и 0,3% соответственно. Валюта США понизилась до 93,9 рубля. Европейская валюта – до 99,2 рубля.

А вот котировки юаня остались практически на прежнем уровне. Валюта Китая торговалась примерно за 12,8 рубля.

Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру», полагает, что в ходе сессии российская валюта способна продолжить данную тенденцию на укрепление.

Данный факт, по мнению эксперта, приведет к дальнейшему отступлению основных мировых валют.

В этой ситуации пара доллара и рубля может достичь диапазона в 90 — 95 рублей.

Источник: 1prime.ru