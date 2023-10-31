Зварич озвучил курс доллара на ближайшее время: люди бросились в банки

На последних биржевых торгах в Москве рубль умеренно укрепился относительно основных мировых валют.
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Доллар и евро в ходе продаж потеряли 0,2% и 0,3% соответственно. Валюта США понизилась до 93,9 рубля. Европейская валюта – до 99,2 рубля.
А вот котировки юаня остались практически на прежнем уровне. Валюта Китая торговалась примерно за 12,8 рубля.
Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру», полагает, что в ходе сессии российская валюта способна продолжить данную тенденцию на укрепление.
Данный факт, по мнению эксперта, приведет к дальнейшему отступлению основных мировых валют.
В этой ситуации пара доллара и рубля может достичь диапазона в 90 — 95 рублей.
Источник: 1prime.ru