Какие цветы отлично растут в сырой, прохладной почве: такие шикарные, не нарадуемся

Тем, у кого сад расположен в сырой прохладной среде, не стоит беспокоиться. Есть растения, которые великолепно себя чувствуют именно в данных условиях.

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К их числу относятся: барвинок, герань садовая, живучка ползучая, аквилегия. Ирис болотный вообще растет прямо в воде.

Нужно учесть, что указанные цветы любят влагу, но не застой воды в корнях. В этом случае пойдет гниль, так что дренаж понадобится в любом случае.

Источник: Telegram-канал «Дачные советы»