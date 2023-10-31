Рецепт от прабабушки: классическая квашенная капуста

Хозяйки испокон веков делали заготовки на зиму, чтобы сохранить на долгое время урожай с собственного огорода в том или ином виде. И квашенная капуста – это первый из разносолов, который припасали всегда.
Классический рецепт квашенной капусты включает в себя всего три ингредиента – саму белокочанную, морковь и соль. Так делала прабабушка, и передала знания через поколения своим потомкам. Автор Дзен-канала «Зеленые истории» раскрыла, что именно нужно делать.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Оказывается, капуста подойдет не всякая. Выбирают приплюснутый кочан идеальной кремовой расцветки. Поскольку считается, что именно такой вид дает много сока. Ведь воды при квашении не добавляют ни капли.
Второе – это морковь. Выбираются только корнеплоды сладких сортов. Другие не подойдут в этом рецепте.
И третье – соль только крупного помола. Йодированная ни в коем случае не подойдет, так как не позволит заготовке долго храниться.
Капусту следует нашинковать крупно, морковь – на крупной терке, соли потребуется 20-25 гр. Все тщательно перемешать в бочке, поставить сверху гнет, чтобы как следует прижать, и оставить на 48 часов. 3-4 раза в сутки нужно прокалывать капусту до самого дна палочкой, чтобы удалить скопившиеся при брожении газы.