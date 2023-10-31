Рецепт от прабабушки: классическая квашенная капуста

Оказывается, капуста подойдет не всякая. Выбирают приплюснутый кочан идеальной кремовой расцветки. Поскольку считается, что именно такой вид дает много сока. Ведь воды при квашении не добавляют ни капли.

Второе – это морковь. Выбираются только корнеплоды сладких сортов. Другие не подойдут в этом рецепте.

И третье – соль только крупного помола. Йодированная ни в коем случае не подойдет, так как не позволит заготовке долго храниться.

Капусту следует нашинковать крупно, морковь – на крупной терке, соли потребуется 20-25 гр. Все тщательно перемешать в бочке, поставить сверху гнет, чтобы как следует прижать, и оставить на 48 часов. 3-4 раза в сутки нужно прокалывать капусту до самого дна палочкой, чтобы удалить скопившиеся при брожении газы.