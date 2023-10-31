Как подкормить комнатные растения гречкой: заколосятся и зацветут

Гречка богата калием, фосфором, кальцием, магнием и многими другими ценными компонентами. И приготовленная на крупе подкормка получит всю перечисленную пользу, а значит, растения будут колоситься и цвести лучше.

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Готовим подкормку так: 1 ст ложка гречки заливается 300 мл воды и настаивается 24 часа. Затем жидкость процеживается и разбавляется чистой водой в пропорции 1:2. После чего можно уже поливать. Такую жидкость агроном Анастасия Коврижных рекомендует давать растениям еженедельно.

По материалам сайта Belnovosti