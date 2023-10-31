Идеальный борщ готовится легко: главное, применить эти три хитрости

Борщ с давних пор является одним из главных супов у российских семей. Вариантов его приготовления существует масса. Но сколько бы ни было рецептов, классический борщ обязана уметь варить любая уважающая себя хозяйка.
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При этом, сделать идеальным борщ можно легко. Важно знать, какие три хитрости в этом помогают, и соблюдать их при приготовлении.
Основа борща – правильный бульон. Его варят на мясе с косточкой – заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пенку на самом медленном огне. Также можно добавить лавровый лист, луковицу. И на этом пока все.
Идеальный борщ также зависит от свеклы. Если ее выбрать неправильно, суп будет тусклый. На это влияет размер овоща – чем меньше свекла, тем насыщеннее будет цвет.
Многие кулинары считают, что картофель не обязателен несмотря на то, что в классическом рецепте этот ингредиент присутствует. Попробуйте отказаться от него и сравните, в чем разница.
По материалам сайта Belnovosti