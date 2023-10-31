Идеальный борщ готовится легко: главное, применить эти три хитрости

Основа борща – правильный бульон. Его варят на мясе с косточкой – заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пенку на самом медленном огне. Также можно добавить лавровый лист, луковицу. И на этом пока все.

Идеальный борщ также зависит от свеклы. Если ее выбрать неправильно, суп будет тусклый. На это влияет размер овоща – чем меньше свекла, тем насыщеннее будет цвет.

Многие кулинары считают, что картофель не обязателен несмотря на то, что в классическом рецепте этот ингредиент присутствует. Попробуйте отказаться от него и сравните, в чем разница.

По материалам сайта Belnovosti