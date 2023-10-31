Капусту тушим только так: сметают со стола и добавки просят, потому что нереально вкусная

Тушеная капуста – блюдо особенно популярное осенью. Из нового урожая получается самая вкусная, но можно сделать ее еще божественнее, если знать пару хитростей.

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Приятнее вкус тушеной капусты сделает уксус. Можно добавить буквально ложечку этого ингредиента в готовое блюдо, и получится уже оригинально.