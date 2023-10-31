Капусту тушим только так: сметают со стола и добавки просят, потому что нереально вкусная

Капуста. Фото: Global Look Press

Достаточно маленьких хитростей.

Тушеная капуста – блюдо особенно популярное осенью. Из нового урожая получается самая вкусная, но можно сделать ее еще божественнее, если знать пару хитростей.

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Приятнее вкус тушеной капусты сделает уксус. Можно добавить буквально ложечку этого ингредиента в готовое блюдо, и получится уже оригинально.

Не стоит забывать и про специи. Имбирь и паприка придадут блюду более выразительный вкус, они идеально подходят этому овощному гарниру.

А еще изысканности капусте придаст горчица. Но не классическая, иначе блюдо получится острым, а французская. Буквально ложечка – и новый вкус гарантирован. Домочадцы сметут со стола и попросят добавки.

По материалам сайта Belnovosti

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