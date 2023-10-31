Долго будет мягкий и без плесени: как правильно хранить сыр в холодильнике

Сыр – скоропортящийся продукт, поэтому в больших объемах хозяйки не покупают его домой. Ведь хранить его надо в холодильнике, только он быстро твердеет и покрывается плесенью.
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Чтобы этого не произошло, есть мара секретов, как сберечь сыр свежим и мягким. Для этого важно снять пленку, в которой он продавался – хранить в ней продукт плохая идея.
Вместо полиэтилена возьмите пергаментную бумагу, заверните в нее сыр, поместите в герметичный контейнер. Туда же следует положить кусочек сахару – тогда продукт пролежит еще дольше.
А можно и вовсе обойтись без сахара, без бумаги и даже без контейнера. Просто смажьте оливковым маслом продукт, и он не покроется плесенью и не потеряет свежесть и мягкость.
По материалам сайта Belnovosti