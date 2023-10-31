Как подготовить грядку для помидоров осенью: секрет мудрых дачников

Осенью дачники не сидят сложа руки, а усиленно готовятся к следующему сезону. Именно в этом время важно подготовить почву и внести первые подкормки. Также перед зимовкой садоводы готовят грядки для помидоров и других культур.
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По осени в почву закладывают необходимые удобрения, потому что им нужно время, чтобы усвоиться в почве. Продолжительный зимний период как раз благоприятствует этому.
Открытые грядки для помидоров формируют там, где прежде выращивали чеснок или лук – севооборот никто не отменял, а это отличные предшественники для пасленовых.
На квадратный метр земли вносят по ведру перепревшего компоста или перегноя, а также доломитовую муку и суперфосфат.
Когда грядка будет собрана и сформирована, ее мульчируют. Для этого подходит листва, солома или агроволокно.
А вот в теплице томаты лучше всего сажать после огурцов. И по осени здесь тоже необходима подготовка. Так как земля здесь дольше сохраняет рыхлость, органику вносить не обязательно, а вот доломитовую муку и суперфосфат вводят в почву, перекапывают, и по весне добавляют только азот. Готово!
По материалам сайта Belnovosti