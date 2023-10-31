Как подготовить грядку для помидоров осенью: секрет мудрых дачников

Открытые грядки для помидоров формируют там, где прежде выращивали чеснок или лук – севооборот никто не отменял, а это отличные предшественники для пасленовых.

На квадратный метр земли вносят по ведру перепревшего компоста или перегноя, а также доломитовую муку и суперфосфат.

Когда грядка будет собрана и сформирована, ее мульчируют. Для этого подходит листва, солома или агроволокно.

А вот в теплице томаты лучше всего сажать после огурцов. И по осени здесь тоже необходима подготовка. Так как земля здесь дольше сохраняет рыхлость, органику вносить не обязательно, а вот доломитовую муку и суперфосфат вводят в почву, перекапывают, и по весне добавляют только азот. Готово!

По материалам сайта Belnovosti