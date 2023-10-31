Маринованную капусту делаем так: покрошили болгарский перец, чеснок - вкуснятина

Капусту и перец нарезать соломкой, морковь натереть на терке, раздавить чеснок. Все перемешать тщательно и утрамбовать в банку.

На маринад 1 л воды, 5 ст.л. сахара, 1 ст л соли, 100 мл растительного масла, черный перец горошком, лавровый лист, довели до кипения и добавили 10 мл уксуса 9%-ного.

Заливаем маринадом капусту в банке, ждем, когда остынет, убираем в холодильник. И через пару дней маринованная капуста готова к употреблению.

По материалам Телеграм-канала "Доачные советы"