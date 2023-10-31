Маринованную капусту делаем так: покрошили болгарский перец, чеснок - вкуснятина

Капуста. Фото: Global Look Press

Рецепт простейший, закуску сметают со стола.

Помимо квашеной капусты хозяйки по осени маринуют белокочанную. Это вкусная закуска, которая всегда под рукой, готовится довольно легко и быстр – справится даже начинающий кулинар.

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На трехлитровую банку понадобится 2 кг капусты, 3 болгарских перца, 3 морковки, 1 головка чеснока.

Капусту и перец нарезать соломкой, морковь натереть на терке, раздавить чеснок. Все перемешать тщательно и утрамбовать в банку.

На маринад 1 л воды, 5 ст.л. сахара, 1 ст л соли, 100 мл растительного масла, черный перец горошком, лавровый лист, довели до кипения и добавили 10 мл уксуса 9%-ного.

Заливаем маринадом капусту в банке, ждем, когда остынет, убираем в холодильник. И через пару дней маринованная капуста готова к употреблению.

По материалам Телеграм-канала "Доачные советы"

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