Добавьте один кусочек в кастрюлю с водой — любой суп станет ресторанным шедевром: раскрыт секретный ингредиент

По словам экспертов, масло может придать особую структуру и нежный вкус. С маслом суп станет более благородным и качественным. Отмечается, что если этот ингредиент добавить в овощной суп, то он станет более питательным и сытным. Это касается и диетического куриного супа, который так все любят.

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А вот когда речь идет о жирных супах, то кажется, что такая добавка будет лишней, но это заблуждение. Оказывается, если в супе много ингредиентов, то масло поможет собрать разные оттенки вкуса и сделать блюдо сбалансированным. Однако не надо переусердствовать. Достаточно всего 20-30 граммов массла, пишут «Белновости».