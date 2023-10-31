Добавьте один кусочек в кастрюлю с водой — любой суп станет ресторанным шедевром: раскрыт секретный ингредиент

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Этот ингредиент по-новому откроет вкус блюда.

Во многих семьях не обходятся без супов. Это блюдо можно скушать на обед или на ужин. Есть огромное количество рецептов. Но оказалось, что стоит добавить один ингредиент и вкус раскроется по-новому. Об этом секрете знают далеко не все. Речь идет про кусочек сливочного масла. 

По словам экспертов,  масло может придать особую структуру и нежный вкус. С маслом суп станет более благородным и качественным. Отмечается, что если этот ингредиент добавить в овощной суп, то он станет более питательным и сытным. Это касается и диетического куриного супа, который так все любят. 

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А вот когда речь идет о жирных супах, то кажется, что такая добавка будет лишней, но это заблуждение. Оказывается, если в супе много ингредиентов, то масло поможет собрать разные оттенки вкуса и сделать блюдо сбалансированным. Однако не надо переусердствовать. Достаточно всего 20-30 граммов массла, пишут «Белновости».

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