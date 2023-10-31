Этот десерт можно даже на ночь: без муки и выпечки, всего 4 ингредиента в составе

Многие хозяйки по незнанию отказываются от приготовления десертов, поскольку считают, что их вред превышает пользу. Однако, сейчас в тренде правильное питание, и состав для блюд можно выбирать такой, который не повлияет на фигуру. Например, творожное суфле.

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Этот десерт из четырех ингредиентов не нуждается в выпекании, не содержит муку. Понадобится всего 5 минут времени. А также творог – 500 гр, молоко – 300 мл, желатин – 15 мг, подсластитель любой по вкусу.