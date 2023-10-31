Должны быть у каждой: эти пять моделей джинсов стройнят абсолютно всех женщин

Уже давно джинсы стали самым универсальным предметом гардероба. Эти брюки из денима носят даже королевские персоны. На этот раз эксперты рассказали, что порой даже трендовые джинсы не всегда подходят женской фигуре — некоторые полнят и выделяют недостатки. Но есть модели, которые не только являются актуальными в этом году, но и стройнят фигуру, подчеркивая талию и удлиняя ноги.
Так точно строит присмотреться к джинсам mom. У них фасон с простым кроем, высокой талией и укороченной длиной, за счет которых талия и бедра кажутся стройнее. Эти брюки вытягивают силуэт. Также у них есть большой плюс — они сочетаются с любой парой обуви от лодочек до лоферов. Они смотрятся шикарно как с блузками, так и с футболками.
Еще эксперты назвали джинсы в черном цвете. Оттенки темных тонов всегда стройнят. Так как он поглощает солнечные лучи, одежда кажется меньше по размеру. Также такие джинсы особенно хороши для осени.
А если хочется подчеркнуть ножки, то лучше выбрать джинсы Slim fit. Они лишь слегка расширяются возле щиколотки. Тут цвета могут быть разными: белыми, голубыми, черными. Но нужно избегать вариантов с разрезами, инфантильным декором, принтами, так как они придадут объема.
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Не первый год актуальны джинсы с высокой талией. Такая посадка хороша тем, что вытягивает силуэт и подтягивает бедра вверх, визуально убирая излишний объем. Они способны даже скрыть живот.
И наконец-то попали в топы по популярности укороченные джинс. Они затмили фасоны с широкими длинными штанинами. Это модели «трубы» или клеш, которые не только не стройнят, а лишь утяжеляют внешний вид. Поэтому эксперты советуют отдать предпочтение укороченным моделям, так как такие джинсы являются элегантной классикой, пишет MarieClaire.