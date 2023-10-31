Должны быть у каждой: эти пять моделей джинсов стройнят абсолютно всех женщин

Так точно строит присмотреться к джинсам mom. У них фасон с простым кроем, высокой талией и укороченной длиной, за счет которых талия и бедра кажутся стройнее. Эти брюки вытягивают силуэт. Также у них есть большой плюс — они сочетаются с любой парой обуви от лодочек до лоферов. Они смотрятся шикарно как с блузками, так и с футболками.

Еще эксперты назвали джинсы в черном цвете. Оттенки темных тонов всегда стройнят. Так как он поглощает солнечные лучи, одежда кажется меньше по размеру. Также такие джинсы особенно хороши для осени.

А если хочется подчеркнуть ножки, то лучше выбрать джинсы Slim fit. Они лишь слегка расширяются возле щиколотки. Тут цвета могут быть разными: белыми, голубыми, черными. Но нужно избегать вариантов с разрезами, инфантильным декором, принтами, так как они придадут объема.

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