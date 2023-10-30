Чем протереть стекла очков, чтобы они не запотевали: лучшее бюджетное средство для зимы

С наступлением холодов стекла в очках начинают покрываться конденсатом. Это очень неудобно. Приходится их постоянно протирать.

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Многие владельцы этого аксессуара обрабатывают линзы химией для автомобильных стекол. Она, конечно, поможет избежать появления конденсата. Но все-таки делать так категорически нельзя. Так как подобная химия может навредить здоровью.

Не стоит экспериментировать с опасной химией. Ведь есть недорогой и абсолютно безопасный вариант. Возможно, вы не знали, но проблему можно решить с помощью обычного шампуня.

Инструкция простая. Возьмите 5 капель шампуня и такое же количество воды. Доведите смесь до однородного состояния. Возьмите салфетку из микрофибры и вотрите получившийся состав в стекла очков.

Это все. После таких нехитрых манипуляций проблема будет решена.

Источник: издание belnovosti.by.