Семена разбирают влет — этот сорт огурцов полюбился всем дачникам: созревает на 45-й день после всходов

Хотите получить урожай огурцов самыми первыми? Тогда сорт «вязниковский-37» вам идеально подходит. Он был выведен специально для самых нетерпеливых дачников. Плоды созревают очень рано. Первые огурчики пойдут уже на 45-й день после всходов.

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Плоды этого сорта отличаются непревзойденным вкусом. Мякоть сочная, хрустящая, без горечи. Они подойдут не только для салатов, но и для консервирования.

Урожайность, конечно, не самая высокая, но и не низкая. Скорее, средняя. Это плата за раннее плодоношение. Со стандартной трехметровой грядки можно получить до 7 килограммов овощей.

Семена «вязниковского-37» всегда нарасхват. Поэтому стоит поспешить в садовый магазин, если вы планируете посадить данный сорт в новом сезоне.

Источник: ogorod.ru