Как избавиться от пня без особых усилий: сделайте это в ноябре — к лету древесина превратится в труху

Пень. Фото: Global Look Press

Лом не пригодится.

Если на вашем участке есть пень, который вы никак не можете выкорчевать, запишите этот рецепт. Он поможет избавиться от проблемы без особых усилий. 

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Вам потребуется раздобыть: дрель, калиевую селитру, парафин, кусок плотного полиэтилена и прочную веревку.

Инструкция простая. Просверлите в пне несколько глубоких отверстий размером 5 на 15 сантиметров. Наполните получившиеся выемки калиевой селитрой: не доходя до верха около 2–3 сантиметров. После этого залейте дыры жидким парафином. Укройте пень пленкой. Зафиксируйте ее веревкой. И забудьте о проблеме до следующего лета.

За это время калиевая селитра сделает свое дело. К наступлению теплого сезона пень превратится в труху. Убрать остатки дерева можно будет голыми руками. Лом и прочие инструменты не пригодятся.

Источник: дзен-канал «Так просто!».

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