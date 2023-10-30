Портят все: названы вещи, которые убивают уют в любом доме — они есть у большинства

Обычно дома хочется создать уютную атмосферу. В современном мире есть огромное количество мебели, декора и всяких мелочей, которые можно расставить на полках. Но порой можно перестараться. Основательница бренда атмосферных подарков My Hygge Box Анна Кальченко озвучила распространенные ошибки и пояснила, как интерьер сделать лучше в тысячу раз.
Для начала эксперт отметила, что нельзя захламлять пространство. Она рекомендовала раз в месяц устраивать ревизию. Ненужные вещи можно продать или отдать на благотворительность. Речь идет и про наряды. Если платье пролежало год на полке, то от него точно стоит избавиться и освободить пространство для обновок.
Также стоит на кухне избавиться от ярких полотенец, губок ядовитого цвета. Их можно заменить на более лаконичные и спокойные варианты, которые гармонируют по гамме с мебелью и стенами. А крупы можно пересыпать в одинаковые баночки. Еще эксперт отметила, что обзаведитесь стоит масленкой, соусницей, набором для специй в лаконичном дизайне.
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Еще неприемлема разномастная посуда с дефектами. От нее надо избавиться и купить несколько простых наборов. Это относится и к кружкам.
Портят любой интерьер потертые подушки, пошарпанные диваны и кресла, а также шторы с дырками или затяжками. Все, что сделано с текстилем, нужно держать в идеальном состоянии или обновлять каждый сезон.
Нельзя допускать грязных окон или зеркал, так как это производит ужасное впечатление. Особый порядок должен быть в прихожей, так как это визитная карточка дома. Лучше не допускать, чтобы там было много обуви. Следует прятать ее в шкаф или обувницу. Верхнюю одежду нужно менять по сезону, убирая ненужную в гардеробную, пишет MarieClaire.