Портят все: названы вещи, которые убивают уют в любом доме — они есть у большинства

Для начала эксперт отметила, что нельзя захламлять пространство. Она рекомендовала раз в месяц устраивать ревизию. Ненужные вещи можно продать или отдать на благотворительность. Речь идет и про наряды. Если платье пролежало год на полке, то от него точно стоит избавиться и освободить пространство для обновок.

Также стоит на кухне избавиться от ярких полотенец, губок ядовитого цвета. Их можно заменить на более лаконичные и спокойные варианты, которые гармонируют по гамме с мебелью и стенами. А крупы можно пересыпать в одинаковые баночки. Еще эксперт отметила, что обзаведитесь стоит масленкой, соусницей, набором для специй в лаконичном дизайне.

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