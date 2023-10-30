Как приготовить завтрак за 3 минуты: нужен сыр, майонез, чеснок, укроп и хлеб — это ужасно вкусно

Завтрак — самый важный прием пищи. Так считают многие диетологи. Поэтому, как бы вы не спешили с утра на работу или учебу, обязательно найдите время на перекус.
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Нужно всего 3 минуты, чтобы приготовить вкусный и питательный бутерброд по этому рецепту. Попробуйте, он станет вашим любимчиком.
Вам потребуется: 300 граммов сыра (отлично подойдет моцарелла), 75 граммов любого майонеза, 8 граммов свежего чеснока, примерно 10 граммов зелени укропа и несколько кусочков хлеба.
Поместите хлеб на сковороду или в тостер. А пока он подрумянивается, займитесь приготовлением намазки.
Измельчите сыр на средней терке. А чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске и вернитесь к хлебу.
Намажьте сырную массу на хрустящие ломтики и сразу же употребите их с кофе, чаем или любым другим напитком. Приятного аппетита!
Источник: gorodovoy.ru