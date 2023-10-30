Эти цветы нужно сажать в ноябре: можно прямо по снегу, главное — выбрать правильную дату

Уже упаковываете огородный инвентарь? Не спешите. Дела на участке есть даже в ноябре. Оказывается, в последний осенний месяц можно посадить цветы на будущий сезон. Главное — выбрать правильный день и подходящую культуру.
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Для посадки под зиму отлично подойдут люпины, шалфей, астры, аквилегия и арабис. Их семена хорошо переносят холод. Они будут ждать тепла всю зиму. А как только придет весна, тут же тронутся в рост и вскоре порадуют вас яркими цветами.
А вот с датой не все так просто. Вероятно, вы подумали о погоде. Нет, дело не в ней. Семена этих цветов можно сажать даже по снегу. При условии, что слой небольшой.
Гораздо важнее соблюсти рекомендации лунного календаря садовода. Ведь фазы этого небесного тела оказывают влияние на все процессы на нашей планете.
В ноябре 2023 года удачными днями по лунному календарю считаются только 2, 3, 4, 7, 8, 9,10 и 11-го числа. Как видите, подходящего времени не так много, поэтому стоит поспешить.
Источник: oka.fm