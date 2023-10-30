Эти цветы нужно сажать в ноябре: можно прямо по снегу, главное — выбрать правильную дату

Уже упаковываете огородный инвентарь? Не спешите. Дела на участке есть даже в ноябре. Оказывается, в последний осенний месяц можно посадить цветы на будущий сезон. Главное — выбрать правильный день и подходящую культуру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для посадки под зиму отлично подойдут люпины, шалфей, астры, аквилегия и арабис. Их семена хорошо переносят холод. Они будут ждать тепла всю зиму. А как только придет весна, тут же тронутся в рост и вскоре порадуют вас яркими цветами.

А вот с датой не все так просто. Вероятно, вы подумали о погоде. Нет, дело не в ней. Семена этих цветов можно сажать даже по снегу. При условии, что слой небольшой.