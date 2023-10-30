Выглядят дорого, другое не захочется носить: стилист назвала четыре модные замены пуховику этой зимой

Эксперт посоветовала обратить внимание к пальто. Они есть с теплым подкладом.Этой зимой в тренде будут модели оверсайз-кроя длины макси. По словам эксперта, такой наряд можно дополнить спортивными джоггерами и даже кроссовками. А если пальто вам не нравится, то можно отдать предпочтение дубленке.

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Также не первый сезон актуальны различные шубы. Но все рекомендуют носить модели из искусственного меха, так как натуральные изделия уже давно считаются дурным тоном. тут можно выбрать цвет и длину на свой вкус. Логинова подчеркнула, что нужно подбирать наряды, который украсит человека, пишет Marie Claire.

А еще эксперт заявила, что актуальны кожаные тренчи. Они выглядят стильно. Не многие знают, что также они позволяют не замерзнуть даже в холодную погоду. И fashion-инфлюенсер добавила, что отдать предпочтение лучше длине макси. При этом, модель может быть как на пуговицах, так и без них.